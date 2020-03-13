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Отмена соревнований из-за коронавируса

Сезон гоночной серии "Формула-Е" приостановлен на два месяца из-за коронавируса

"Формула-E" - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами

ТАСС, 13 марта. Руководство международной гоночной серии в классе машин "Формула-Е" объявило о приостановке сезона из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-Е".

"Сейчас самое время принять ответственные меры, и именно поэтому мы решили приостановить сезон на два месяца, - сказал руководитель чемпионата Алехандро Агаг, - Автоспорт играет серьезную роль в нашей жизни, но гораздо важнее здоровье и безопасность наших сотрудников, болельщиков и их семей, а также граждан городов, в которых мы проводим этапы. Чемпионат "Формулы-E" возобновится, как только ситуация с распространением коронавируса пойдет на спад".

Ранее руководство "Формулы-Е" объявило об отмене этапов в Индонезии, Китае и Италии. Планировалось, что сезон "Формулы-Е" завершится 26 июля гонкой в Лондоне.

"Формула-E" - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией. Целью его создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. Чемпионат "Формулы-Е" проводится в шестой раз.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 125 тыс. человек, около 4,6 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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