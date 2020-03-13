Женский чемпионат России по спортивной гимнастике в Пензе планируют провести со зрителями

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Организаторы женского чемпионата России по спортивной гимнастике, который пройдет в Пензе с 20 по 27 марта, пока не планируют вводить ограничения на доступ зрителей на соревнования. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин.

Чемпионат России в Пензе станет одним из этапов отбора на чемпионат Европы и Олимпийские игры. В нем планируют принять участие все ведущие гимнастки страны.

"Женский чемпионат России по спортивной гимнастике мы планируем провести в обычном режиме, нам пока никаких указаний не поступало, да и в Пензе не было выявлено ни одного случая коронавируса. Зрителей у нас на соревнования обычно приходит не больше тысячи человек, поэтому большого скопления не ожидается. Но если поступит указание, то проведем чемпионат без зрителей. Меры по профилактике коронавируса нами, конечно, уже принимаются", - сказал Старкин.

Международная федерация гимнастики ранее из-за ситуации с коронавирусом приняла решение отменить мартовские этапы Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе и Штутгарте.