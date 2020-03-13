СМИ: старт сезона "Формулы-1" могут отложить до июня

ТАСС, 13 марта. Старт чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" текущего сезона может начаться 7 июня этапом в Баку. Об этом сообщает портал Motorsport.

Ранее из-за коронавируса отменили первый этап, который должен был пройти в Австралии с 13 по 15 марта. Гран-при Китая, который должен был пройти с 17 по 19 апреля, отложен на неопределенный срок. Гран-при Бахрейна, второй этапа чемпионата, пройдет с 20 по 22 марта без зрителей на трибунах.

По информации портала, ряд команд уже отказались от участия в этапе в Бахрейне, а четвертый этап во Вьетнаме под вопросом из-за жестких ограничений на въезд в страну. Также отмечается, что в связи с распространением коронавируса в Европе руководство "Формулы-1" готовится к отмене этапов в Нидерландах, Испании и Монако.

Если информация подтвердится, первым в календаре окажется этап в Баку - восьмой по счету в изначальном плане.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 125 тыс. человек, около 4,6 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.