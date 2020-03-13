Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Гран-при в Киеве

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике из-за ситуации с коронавирусом отказалась от участия в этапе Гран-при "Кубок Дерюгиной", который пройдет в Киеве с 21 по 22 марта. Об этом сообщили ТАСС в Федерации гимнастики Украины.

"К сожалению, сборная России отменила свое участие в нашем Гран-при, - сообщила собеседница ТАСС. - Причиной отказа стала сложившаяся ситуация с коронавирусом. Первоначально у нас была заявка на участие, но потом мы получили письмо, что команда не приедет. Очень жаль, что так все произошло, ряд сборных из других стран также отменили для себя этот старт".

По словам сотрудника украинской федерации, в Киев не приедут представительницы Италии, Испании, Германии и ряда других стран, где ситуация с коронавирусом наиболее сложная. Организаторы приняли решение проводить турнир без зрителей.

В марте также должны были состояться этапы Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье и французском Тье. Однако из-за коронавируса испанский турнир был перенесен на более поздний срок, а французский - отменен.