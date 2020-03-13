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Футбол в России

КДК РФС отменил красную карточку футболиста ЦСКА Карпова в игре с "Ростовом"

Игрок получил прямую красную карточку за фол в своей штрафной

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить красную карточку защитника ЦСКА Вадима Карпова, которую он получил в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

На 51-й минуте встречи Карпов нарушил правила в своей штрафной на полузащитнике "Ростова" Ивелине Попове. Главный арбитр Владислав Безбородов при помощи видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти и показал защитнику ЦСКА прямую красную карточку. После игры ЦСКА направил письмо в судейский комитет РФС по данному эпизоду.

"КДК РФС отменил красную карточку футболиста ЦСКА Вадима Карпова в игре с "Ростовом", - сказал Григорьянц.

В следующем туре 15 марта армейцы примут "Уфу". После 21 матча ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

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Футбол в России
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