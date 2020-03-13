{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

УЕФА перенес все матчи еврокубков следующей недели на неопределенный срок

Переносу подвергнутся матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Юношеской лиги УЕФА
Лионель Месси EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 13 марта. Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) перенес все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были пройти на следующей неделе, на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В свете событий с распространением коронавируса в Европе и связанных с этим решений, принятых различными правительствами, все матчи клубных соревнований УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются. Это включает в себя оставшиеся матчи Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, все матчи Лиги Европы (19 марта), все матчи Юношеской лиги УЕФА (17 и 18 марта)", - говорится в заявлении.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Футбол в России
КДК РФС отменил красную карточку игрока "Локомотива" Кверквелии в матче с "Ахматом"
Игрок получил прямую красную карточку за игру рукой в своей штрафной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС