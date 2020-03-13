УЕФА перенес все матчи еврокубков следующей недели на неопределенный срок

ТАСС, 13 марта. Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) перенес все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были пройти на следующей неделе, на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В свете событий с распространением коронавируса в Европе и связанных с этим решений, принятых различными правительствами, все матчи клубных соревнований УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются. Это включает в себя оставшиеся матчи Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, все матчи Лиги Европы (19 марта), все матчи Юношеской лиги УЕФА (17 и 18 марта)", - говорится в заявлении.