КДК РФС отменил красную карточку игрока "Локомотива" Кверквелии в матче с "Ахматом"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника московского "Локомотива" Соломона Кверквелии, которую он получил в игре 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Локомотив" обыграл "Ахмат" на своем поле со счетом 1:0. На 83-й минуте после удара футболиста гостей Евгения Харина из штрафной площади мяч попал в ногу Кверквелии, затем отскочил в руку и вышел за пределы поля. Главный арбитр встречи Кирилл Левников принял решение назначить пенальти и удалить футболиста "Локомотива". Позже пресс-служба железнодорожников сообщила ТАСС, что клуб оспорит удаление Кверквелии.

"Локомотив" отправил соответствующий запрос на рассмотрение красной карточки Кверквелии. Вчера мы получили заключение экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, красная карточка Кверквелии в матче с "Ахматом" отменена", - заявил Григорьянц.

В следующем туре 15 марта красно-зеленые сыграют на выезде с "Ростовом". После 21 матча "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.