Кириленко: клуб НБА "Юта" всех напугал новостями об обнаружении коронавируса у игроков

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) была вынуждена приостановить регулярный чемпионат из-за обнаружения коронавируса у игроков "Юты" - клуб всех напугал новостями. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) бывший игрок "Юты" Андрей Кириленко.

Накануне было объявлено, что защитник "Юты" Донован Митчелл стал третьим игроком североамериканского клуба, у которого обнаружен коронавирус. Также сообщалось, что положительный тест на коронавирус сдали одноклубники Митчелла - центровой Руди Гобер и защитник Эммануэль Мудиай.

"Ситуация в мире пока что тревожная [из-за коронавируса], поэтому НБА приняла такие меры, - сказал Кириленко. - Это очень превентивно. "Юта" всех напугала". Руди Гобер был в контакте с другими игроками".