Исполком IWF рассмотрит возможность получения ЧЕ по тяжелой атлетики открытого статуса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на следующей неделе рассмотрит возможность присвоения открытого статуса чемпионату Европы, который пройдет в Москве в июне. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике должен был пройти в Москве с 4 по 12 апреля, соревнования из-за угрозы распространения коронавируса были перенесены на июнь.

"Ситуация в мире спорта достаточно сложная из-за Олимпийских игр, квалификационной системы к ближайшей Олимпиаде. Многие соревнования по тяжелой атлетике на сегодняшний день отменились или перенесены, в том числе чемпионат Европы, чемпионат Африки, чемпионат Азии. Это квалификационные турниры золотого уровня, из-за этого у многих спортсменов возникают сложности, потому что у них недостаточно соревновательных стартов", - пояснил Агапитов.

Олимпийские лицензии будут распределены по рейтинговой системе, при этом каждый тяжелоатлет должен принять участие в определенном количестве турниров. При расчете рейтинга будут рассмотрены лучшие результаты в каждом из трех периодов (1 ноября 2018 года - 30 апреля 2019 года; 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года; 1 ноября 2019 года - 30 апреля 2020 года) наряду с общим лучшим результатом. Чтобы квалифицироваться, тяжелоатлет должен был участвовать по крайней мере в одном соревновании в каждом из трех периодов, участвовать в шести соревнованиях в целом и участвовать в одном соревновании золотого уровня и еще в одном соревновании золотого или серебряного уровня.

"На следующей неделе у нас будет исполком IWF, на котором мы будем рассматривать открытие перенесенных соревнований. Чемпионат Европы в Москве пройдет в июне, на исполкоме будет рассматриваться вопрос, чтобы те спортсмены, которые по каким-то причинам не попадают на соревнования на других континентах, имели возможность получить дополнительный старт золотого уровня. Даже несмотря на то, что они не относятся к нашему континенту. В этом смысле есть вероятность того, что исполком примет решение сделать чемпионат Европы открытым", - отметил Агапитов.

"В этом случае спортсмены с других континентов получат право получения квалификации (выполнения квалификационных требований для попадания в рейтинг - прим. ТАСС). Но они, естественно, будут выступать личниками, не будут конкурировать с европейскими спортсменами. Чемпионат Европы останется турниром для европейских спортсменов, но будет открыт для других атлетов, которые желают получить квалификацию", - сказал Агапитов.