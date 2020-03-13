Европейская конфедерация волейбола приостановила все турниры до 3 апреля

ТАСС, 13 марта. Европейская конфедерация волейбола (CEV) приостановила все матчи под эгидой организации до 2 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"CEV следит за развитием коронавируса с самого начала вспышки и еще раз подчеркивает свою полную приверженность защите здоровья и безопасности всех спортсменов, тренеров, должностных лиц, волонтеров и зрителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полуфинальный матч мужского Кубка CEV между новосибирским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" пройдет по расписанию в виде исключения, так как обе команды представляют одну страну.