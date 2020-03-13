Бычков: новые даты ЧЕ по скалолазанию являются оптимальными с точки зрения календаря

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Новые сроки проведения в Москве чемпионата Европы по скалолазанию, который был перенесен с марта на июнь 2020 года, являются оптимальными с точки зрения календаря. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Изначально турнир должен был пройти с 20 по 27 марта в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Теперь соревнования состоятся с 15 по 22 июня. Турнир сохранит за собой статус отборочного на Олимпийские игры в Токио.

"То, что мы успели собрать в ЦСКА, в данный момент разбирается. Будем ждать июня. Сейчас рассматриваем возможность переноса купленных зрителями билетов на июнь, либо возврата денег, процедура предусмотрена", - отметил Бычков.

"Подготовка команды будет скорректирована, это форс-мажор, но деваться нам некуда. План подготовки перекроят, другого варианта нет. Что касается новых дат проведения турнира, то это наиболее подходящие сроки с точки зрения календаря. Будем надеяться, что в июне все будет хорошо и чемпионат Европы состоится", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы был перенесен по просьбе Международной федерации спортивного скалолазания, чтобы не подвергать спортсменов, тренеров, судей и зрителей потенциальной опасности в связи с распространением коронавируса.