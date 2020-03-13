{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Бычков: новые даты ЧЕ по скалолазанию являются оптимальными с точки зрения календаря

Турнир пройдет с 15 по 22 июня

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Новые сроки проведения в Москве чемпионата Европы по скалолазанию, который был перенесен с марта на июнь 2020 года, являются оптимальными с точки зрения календаря. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Изначально турнир должен был пройти с 20 по 27 марта в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Теперь соревнования состоятся с 15 по 22 июня. Турнир сохранит за собой статус отборочного на Олимпийские игры в Токио.

"То, что мы успели собрать в ЦСКА, в данный момент разбирается. Будем ждать июня. Сейчас рассматриваем возможность переноса купленных зрителями билетов на июнь, либо возврата денег, процедура предусмотрена", - отметил Бычков.

"Подготовка команды будет скорректирована, это форс-мажор, но деваться нам некуда. План подготовки перекроят, другого варианта нет. Что касается новых дат проведения турнира, то это наиболее подходящие сроки с точки зрения календаря. Будем надеяться, что в июне все будет хорошо и чемпионат Европы состоится", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы был перенесен по просьбе Международной федерации спортивного скалолазания, чтобы не подвергать спортсменов, тренеров, судей и зрителей потенциальной опасности в связи с распространением коронавируса.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Молодежный чемпионат Единой лиги ВТБ приостановлен из-за коронавируса
В пятницу Единая лига ВТБ объявила о приостановке текущего сезона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС