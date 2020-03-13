Международная федерация самбо отложила все соревнования до 30 апреля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Все международные соревнования по самбо отложены до 30 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

В Москве с 20 по 21 марта должен был пройти Кубок мира по самбо.

"Ввиду сложившейся в мире эпидемиологической обстановки было бы небезопасно подвергать наших спортсменов и других участников соревнований риску. Международная федерация самбо внимательно следит за ситуацией и будет регулярно информировать всех своих членов о дальнейшем развитии событий. Призываем вас тщательно следить за своим здоровьем и избегать любых рисков, которые могут на него повлиять", - заявил президент FIAS Василий Шестаков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 125 тыс. человек, около 4,6 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.