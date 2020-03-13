Бычков: Федерация скалолазания России была полностью готова к проведению ЧЕ в марте

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Федерация скалолазания России (ФСР) и организаторы чемпионата Европы были полностью готовы к проведению турнира в Москве в марте. Об этом ТАСС в пятницу рассказал глава ФСР Дмитрий Бычков.

Изначально турнир должен был пройти с 20 по 27 марта в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Однако из-за коронавируса соревнования были перенесены на середину июня (15-22).

"Все спортсмены восприняли новость о переносе турнира по-разному. Кто-то расстроен, потому что находится в оптимальной форме и рассчитывал на удачное выступление, кто-то, с учетом опасностей, не очень хотел ехать, - сказал Бычков. - А кто-то воспринял это как дополнительную возможность для подготовки".

"Если брать нашу сторону, то мы бы, конечно, не переносили. Провели бы чемпионат Европы сейчас, и опасности как таковой бы и не было. Но не смогли бы приехать некоторые зарубежные участники, потому что их бы не выпустили из их стран. Мы были готовы к тому, чтобы проводить турнир, тут никаких вопросов нет, и уверен, что провели бы его хорошо", - отметил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 125 тыс. человек, около 4,6 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.