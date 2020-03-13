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Отмена соревнований из-за коронавируса

Исинбаева: нет сомнений, что открытие Олимпийских игр состоится в запланированный день

Проведение Олимпийских игр запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года
Елена Исинбаева Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Елена Исинбаева
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева считает, что церемония открытия летних Олимпийских игр 2020 года в Токио состоится в запланированный день. Об этом она сообщила ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о том, что расценивает вспышку коронавируса как пандемию. Многие спортивные мероприятия, включая регулярные чемпионаты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпионаты мира по фигурному катанию, керлингу и другие были отменены, отложены или перенесены на более поздний срок. При этом МОК отмечает, что подготовка к Играм в Японии проходит в соответствии с планом.

"Что касается пандемии, да, сейчас нелегко, главное, что в МОК идет работа по подготовке и проведению Игр в Токио, - сказала Исинбаева. - МОК тесно сотрудничает и консультируется с ВОЗ, с оргкомитетом, с международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами о возможности переноса отборочных соревнований по датам и местам, чтобы все спортсмены смогли участвовать в квалификационных соревнованиях. На сегодняшний день подготовка к Играм идет в запланированном режиме, и нет сомнений, что открытие Олимпиады состоится в запланированный день".

Олимпийские игры в Токио запланированы с 24 июля по 9 августа.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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