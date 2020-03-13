Ситуация с коронавирусом не отразится на проведении чемпионата России по санному спорту

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по санному спорту в Сочи пройдет в утвержденные сроки, сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная коронавирусом, никак не отразится на проведении турнира. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

Чемпионат России по санному спорту должен пройти на олимпийской трассе в Сочи с 19 по 21 марта. После соревнований будет определен состав национальной команды, которая будет централизованно готовиться к следующему сезону.

"Чемпионат России по санному спорту не будет перенесен, - заметил Тюрин. - Возможное количество зрителей никак не сможет превысить эпидемиологического лимита, который могут определить власти. Но можно предположить такое развитие ситуации, что доступ болельщиков на трассу будет и вовсе закрыт. Все профилактические меры против коронавируса, конечно, будут применяться во время соревнований".

Чемпионат России станет последним стартом для саночников в текущем сезоне. С 14 по 16 февраля в Сочи проходил чемпионат мира, на котором российские спортсмены сумели завоевать пять золотых, две серебряных и одну бронзовую награду.