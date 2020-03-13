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Отмена соревнований из-за коронавируса

Матч ФНЛ "Балтика" - "Армавир" в Калининграде пройдет без зрителей

Встреча состоится 15 марта

КАЛИНИНГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Матч 27-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Калининграде между местной "Балтикой" и "Армавиром" пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом на оперативном совещании в правительстве Калининградской области в пятницу сообщил губернатор Антон Алиханов.

Матч пройдет 15 марта.

"Балтика" послезавтра сыграет без зрителей", - сказал он, представив перед этим участникам совещания информацию о ситуации с новым коронавирусом в регионе, где выявлены двое заболевших, а также о мерах по недопущению распространения инфекции.

Как сообщили ТАСС в областном министерстве спорта, на матч уже было продано несколько тысяч билетов, сейчас их реализация приостановлена, футбольным клубом решается вопрос о возврате стоимости билетов болельщикам.

"Балтика" проводит матчи на стадионе "Калининград", построенном на острове Октябрьский в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, арена рассчитана на 35 тыс. мест.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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