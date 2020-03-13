Григорьянц: КДК РФС может ввести мораторий на наказание клубов матчами без зрителей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не исключает того, что в связи с ситуацией с коронавирусом в России может быть введен мораторий на наказание клубов матчами без зрителей. Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек. Директива введена из-за угрозы распространения коронавируса и действует до 10 апреля. Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам совещания с РФС приняла решение проводить матчи в Москве до 10 апреля, допуская на игры не более пяти тысяч болельщиков.

"Мы понимаем, что КДК существует в системе РФС, любое решение КДК будет адекватно той ситуации, которая сейчас происходит, - сказал Григорьянц. - Мы будем исходить из того, проходит матч со зрителями или без. Если без зрителей, то наказывать клубы практически бессмысленно, не будет ни скандирований, ни пиротехники.

"У нас есть алгоритм наказания, мы, допустим, можем ввести условное наказание матчем без трибун, чтобы потом принять более строгую санкцию. Или, может быть, у нас вообще будет некий мораторий на закрытие трибун на какое-то время. Все будет предприниматься в соответствии с ситуацией, которая у нас сейчас будет в России", - заключил глава КДК РФС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.