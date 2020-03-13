Единая лига ВТБ приостановила розыгрыш турнира на неопределенный срок из-за коронавируса

ТАСС, 13 марта. Единая лига ВТБ объявила о приостановке текущего розыгрыша турнира на неопределенный срокй в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"На данный момент в стране-участнице чемпионата, Эстонии, объявлено чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, у многих игроков, представителей команд и судей Единой лиги ВТБ были многочисленные контакты с зарубежными клубами из Италии, Франции, Германии, Испании, а также других стран, объявивших о неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции". - говорится в сообщении.

Точные даты возобновления сезона не называются: "Для Единой лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом мы намерены возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех".

В четверг Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение приостановить проведение соревнований под эгидой организации по причине коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.