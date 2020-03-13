"СКА-Нефтяник" впервые с 2016 года уступил дома в чемпионате России по хоккею с мячом

ТАСС, 13 марта. Хабаровский "СКА-Нефтяник" уступил архангельскому "Воднику" со счетом 5:7 в полуфинале чемпионата России по хоккею с мячом, прервав победную серию в домашних матчах национального первенства, которая длилась 1486 дней.

Предыдущее поражение в чемпионате России на домашней арене "СКА-Нефтяник" потерпел 17 февраля 2016 года, уступив красноярскому "Енисею" (4:5).

"Водник" стал первым участником финала чемпионата России по хоккею с мячом, который состоится 21 марта в Кемерово на стадионе "Химик". В пятницу во втором полуфинале турнира сыграют "Енисей" и московское "Динамо".

"СКА-Нефтяник" выигрывал чемпионат России на протяжении предыдущих трех сезонов. Самым титулованным клубом страны является "Водник", на счету которого девять чемпионских титулов.