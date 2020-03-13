{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

НОК Греции остановил эстафету олимпийского огня из-за коронавируса

Об этом было объявлено объявил в пятницу после этапа эстафеты в городе Спарта
Описание
© AP Photo/Thanassis Stavrakis

АФИНЫ, 13 марта. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции остановил эстафету олимпийского огня Игр-2020 в Токио из-за опасений распространения коронавируса, однако 19 марта огонь будет передан на афинском стадионе организаторам предстоящих соревнований. Об этом НОК объявил в пятницу после этапа эстафеты в городе Спарта, где тысячи зрителей пришли посмотреть на звезду Голливуда Джерарда Батлера, который был приглашен в качестве факелоносца.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Яхтсмены Созыкин и Грибанов до 21 марта будут тренироваться в Испании под присмотром врача
Спортсмены должны были выступить в регате, но ее отменили из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС