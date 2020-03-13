НОК Греции остановил эстафету олимпийского огня из-за коронавируса

АФИНЫ, 13 марта. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции остановил эстафету олимпийского огня Игр-2020 в Токио из-за опасений распространения коронавируса, однако 19 марта огонь будет передан на афинском стадионе организаторам предстоящих соревнований. Об этом НОК объявил в пятницу после этапа эстафеты в городе Спарта, где тысячи зрителей пришли посмотреть на звезду Голливуда Джерарда Батлера, который был приглашен в качестве факелоносца.