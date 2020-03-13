Чернышенко: Россия готова обеспечить все меры для безопасности проведения матчей Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Россия готова обеспечить все необходимые меры для безопасности проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге, учитывая ситуацию с коронавирусом. Об этом на заседании координационного совета по подготовке и проведению в России матчей чемпионата Европы заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Есть очень много спекуляций, особенно по непростой ситуации с распространением коронавируса. Наш подход такой - мы будем ориентироваться на УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), но Россия готова обеспечить все необходимые меры для безопасности проведения этого мероприятия", - сказал Чернышенко.

Санкт-Петербург примет четыре матча турнира, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.