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Отмена соревнований из-за коронавируса

Соревнования под эгидой Всемирной организации пляжного футбола отложены до 1 июня

Начало турниров перенесено из-за коронавируса

ТАСС, 13 марта. Всемирная организации пляжного футбола (BSWW) отложила все турниры до 1 июня из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба BSWW.

Кубок европейских чемпионов и Кубок вызова, которые должны были стартовать 29 и 30 мая, начнутся в Португалии 1 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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