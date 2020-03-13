Сборная России по парусному спорту планирует провести сборы в Сочи

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сборная России по парусному спорту вынуждена полностью поменять план подготовки и надеется провести тренировочные сборы в Сочи. Об этом ТАСС в пятницу сообщил главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

Ранее из-за угрозы распространения нового коронавируса были отменены чемпионат мира по парусному спорту в классе 470 и регата на Кубок принцессы Софии в Испании, а также Кубок мира по парусному спорту во всех классах, проведение которого планировалось в итальянской Генуе с 13 по 19 апреля. До и после участия в этих соревнованиях российские спортсмены должны были провести тренировочные сборы в Европе.

"В тренировочных планах у нас была Европа - Испания, Италия, юг Франции, все это с участиями в соревнованиях. Сейчас мы сделали запрос в Сочи, смогут ли там нас принять. Но на март-апрель нам нужно что-то срочно придумывать, чтобы люди не сидели без воды", - отметила Иванова.

"В Севастополе сейчас холоднее вода, чем в Сочи. Но в Сочи в апреле происходит ломка погоды, часто на море полный штиль. Тренировочные условия, конечно, будут не сравнимы с теми, где у нас была запланирована подготовка. Но все примерно в равных условиях, причем, например, немецкой команде тут даже сложнее - у них в доступе только Северное море", - добавила собеседница агентства.

Изменения квалификационного отбора

Из-за отмены Кубка мира в Генуе, где должны были быть разыграны последние путевки на Олимпийские игры, усложнилась ситуация с олимпийским отбором. "В Генуе планировалось разыграть оставшиеся лицензии. И те, кто еще не отобрался на Олимпийские игры, готовились к этой регате. Теперь непонятно, как и к чему готовиться, нам продлили отбор до 30 июня, но это удивительная ситуация. Обычно в это время уже закрыта выдача аккредитаций, а сейчас только будет отбор", - сказала Иванова.

"Точной информации пока нет, но в июне в Японии на олимпийской акватории будет этап Кубка мира, скорее всего, это и будет отборочное соревнование. Получается, мы узнаем, кто у нас отобрался на Олимпиаду всего за месяц до Игр, - добавила Иванова. - Эта ситуация влечет кучу вопросов, первый на данный момент - где мы продолжим олимпийский отбор и по какой системе. Второй - это логистика, как успеть на этап Кубка мира в Японию, кого отправлять, какие лодки, будет ли эта регата".

По словам собеседницы агентства, ситуация осложняется тем, что контейнеры с лодками необходимо отправить в Японию заранее. "В Японию надо отсылать полкоманды, это очень дорого, но делать это нужно уже сейчас, потому что контейнер идет 2,5 месяца. А у многих только один комплект, и тогда они не смогут тренироваться 2,5 месяца. Это что-то невиданное, никогда не было такой ситуации за всю спортивную карьеру. Приходится сталкиваться с непредвиденными ситуациями и принимать нестандартные решения", - заключила Иванова.