Яхтсмены Созыкин и Грибанов до 21 марта будут тренироваться в Испании под присмотром врача

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские яхтсмены Павел Созыкин и Денис Грибанов останутся в Испании, несмотря на отмену регаты на Кубок принцессы Софии, спортсмены продолжат тренироваться в Пальма-де-Майорке до 21 марта. Об этом ТАСС в пятницу сообщила главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

"Созыкин и Грибанов должны были сегодня начать соревноваться на регате в Испании. Мы все обсудили со спортсменами и приняли решение оставить их там тренироваться до 21-го числа. Они будут там с доктором", - сообщила Иванова.

"Такое решение принято, потому что не ясно, когда потом Созыкин и Грибанов смогут выйти на воду. По возвращении у них будет карантин в течение 14 дней", - добавила собеседница агентства.

Регата на Кубок принцессы Софии должна была стартовать в Испании 29 марта, но была отменена из-за угрозы распространения коронавируса.

Созыкин и Грибанов в классе "470" завоевали лицензию на Олимпийские игры в Токио. Они являются бронзовым призерами чемпионата мира 2015 года, также на их счету третье место на европейском первенстве того же года.