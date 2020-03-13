Российские керлингистки в воскресенье вернутся в Россию после отмены ЧМ в Канаде

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу вернется в Россию в воскресенье, спортсменки в субботу вылетят из Канады, где должен был пройти чемпионат мира. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

В четверг стало известно об отмене по причине распространения коронавируса чемпионата мира по керлингу, который должен был пройти 14-22 марта при участии 13 сборных, включая команду России. На данный момент в Канаде зарегистрировано 103 случая заражения, один человек скончался.

"Команде куплены билеты в Россию, они уже завтра вылетят из Канады, а 15 марта уже будут в Москве. Сейчас они находятся в гостинице, все хорошо себя чувствуют и находятся под внимательным контролем врача сборной и тренера", - сообщил Свищев.

"Мы держим руку на пульсе. Девчонки, конечно, расстроились, потому что были настроены на чемпионат мира. Особенно с учетом того, что выступление на чемпионате мира дает квалификационные очки в рамках отбора к Олимпийским играм", - добавил собеседник агентства.

Сборная России однажды становилась серебряным призером чемпионата мира и четырежды - бронзовым.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132,5 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 35 случаев заражения.