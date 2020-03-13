Чернышенко: Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Россия готова к любому развитию ситуации с чемпионатом Европы 2020 года, в том числе принять дополнительные матчи турнира, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратится с соответствующей просьбой. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании координационного совета по подготовке и проведению российской части турнира.

Петербург должен принять четыре матча европейского первенства. Россия располагает инфраструктурой для проведения всего турнира после ЧМ-2018, матчи которого проводились в 11 городах на 12 стадионах.

"Мы вполне могли бы расширить программу турнира и предложить свои возможности, если к нам обратятся с таким предложением. Россия готова к любому развитию ситуации, планы у нас есть, будем ориентироваться на развитие событий. Координационный совет констатирует почти полную готовность к проведению Евро, никаких сомнений нет, что Россия готова к проведению масштабного мероприятия", - сказал Чернышенко.

По словам Чернышенко, есть планы создать фан-зоны во время чемпионата Европы в других российских городах. "Будем ориентироваться на развитие событий", - отметил он.

Из-за эпидемии коронавируса УЕФА отложил ближайшие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. 17 марта состоится встреча с представителями 55 европейских ассоциаций, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. По информации французского издания L'Equipe, УЕФА на заседании объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год.