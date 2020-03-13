У российского лыжника Ларькова не обнаружен коронавирус

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Врачи не обнаружили коронавирус у российского лыжника Андрея Ларькова, у него острое респираторное заболевание (ОРЗ). Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Олег Перевозчиков.

Ларьков не вышел на старт гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло из-за болезни, старт состоялся 8 марта. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что спортсмен простыл и отправился домой, по возвращении в Россию он должен был сдать анализы на коронавирус.

"Ничего там особенного нет, обычное ОРЗ, коронавируса нет, - сказал Перевозчиков. - Температура пока держится, но она невысокая вплоть до того, что он ее не ощущает. Он выходит на тренировку кататься в спокойном режиме, у нас с ним есть договоренность, что, как только все нормализуется, он даст мне знать, чтобы скорректировать план к чемпионату России, пока настроен выступать на турнире".

Чемпионат России пройдет с 28 марта по 5 апреля.