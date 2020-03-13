Кашшаи заявил, что судьи в России должны стремиться к сокращению времени просмотров VAR

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Судьи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) должны стремиться к тому, чтобы как можно меньше времени уделять видеопросмотрам. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи.

Кашшаи возглавил департамент судейства 9 января. Система видеоассистента рефери (VAR) работает на всех матчах лиги после зимней паузы.

"Наша цель - правильные решения. Приобретая опыт, мы стараемся сократить время видеопросмотров, даже минута просмотра считается долгой. Но здесь также важна точность и правильность решений, что тоже не просто делать быстро", - сказал Кашшаи.

Кашшаи подчеркнул, что собрал много информации о российских судьях во время зимней паузы в РПЛ. "У меня было много нарезок с первой части сезона, потому что непросто собрать всю информацию, у меня были все отчеты инспекторов. Мы проанализировали более ста матчей перед первым туром после зимней паузы. На сборах в Турции я лично общался со всеми судьями, я говорил со многими российскими экспертами, получил много информации и начал свою работу", - отметил глава департамента судейства.