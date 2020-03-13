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Сборные по футболу

Сборная России по футболу объявит состав на товарищеские матчи 18 марта

Россияне 28 марта в Стокгольме должны сыграть со шведами, а 31 марта - в Кишиневе с молдаванами

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России планирует объявить состав команды на гостевые товарищеские матчи с командами Швеции и Молдавии 18 марта. Об этом заявил главный тренер команды Станислав Черчесов, комментарий которого ТАСС предоставила служба коммуникаций Российского футбольного союза.

Из-за коронавируса УЕФА отменил запланированные на следующей неделе матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ранее УЕФА заявил, что 17 марта проведет встречу с представителями 55 европейских футбольных ассоциаций, которые являются членами УЕФА, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. Встреча пройдет в формате видеоконференции.

"Исходя из нашей стандартной практики, тренерский штаб объявлял список игроков за неделю до начала учебно-тренировочного сбора, таким образом, изначально мы планировали это сделать в понедельник, 16 марта. Однако ситуация, сложившаяся в европейском и мировом футболе, заставляет нас произвести коррективы, - сказал Черчесов. - Национальные федерации Швеции и Молдавии уже объявили о том, что контрольные матчи с участием сборной России пройдут 28 и 31 марта без зрителей. Каждый день мы получаем новую информацию, которая, как правило, связана с отменой или переносом отдельных матчей и целых турниров из-за распространения коронавируса".

"В связи с этим по согласованию с администрацией Российского футбольного союза мы решили дождаться итогов видеоконференции с участием УЕФА и 55 национальных ассоциаций, которая пройдет во вторник. Состав команды на ближайший сбор планируем объявить на следующий день, 18 марта. Список игроков молодежной сборной, которая перенесла сбор из Испании в Сочи, станет известен также в эти же сроки. Всю необходимую информацию о возможных изменениях в графике подготовки сборной России мы будем оперативно сообщать футболистам, клубам, болельщикам и журналистам", - добавил Черчесов.

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