"Зенит" примет все необходимые меры против коронавируса на ближайшем матче РПЛ

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Зенит" примет все необходимые меры против коронавируса для безопасности зрителей и участников матча 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Урала". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Матч "Зенит" - "Урал" пройдет 14 марта, начало - 16:30 мск. Власти Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек во избежание распространения нового коронавируса.

"На данный момент времени ФК "Зенит" не получал никаких обращений или предписаний о проведения игры с "Уралом" без зрителей. Подготовка к матчу учитывает сложившуюся ситуацию и проходит согласно принятому плану, в рамках которого учтены все рекомендации Роспотребнадзора по минимизации рисков. В день игры на "Газпром Арене" клуб примет все необходимые меры, чтобы обезопасить здоровье зрителей и участников матча, - говорится в сообщении. - Мы ожидаем, что отдельные требования могут увеличить время прохода зрителей на стадион, поэтому просим всех болельщиков отнестись с пониманием и приходить заблаговременно. Что касается гостевой встречи против ЦСКА, которая должна пройти в Москве 22 марта, то стороны еще обсуждают реализацию гостевых билетов с учетом необходимых ограничений, но на данный момент, согласно регламенту турнира, за болельщиками "Зенита" сохраняется 10-процентная квота".

Согласно указу мэра Москвы, до 10 апреля в столице введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. В связи с этим армейский клуб разрешил посетить матч только владельцам абонементов.