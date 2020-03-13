Вяльбе: российские лыжники не попадут в карантин после возвращения из Канады с этапа КМ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские лыжники не будут проходить карантин после возвращения из Канады, где отменили проведение заключительного этапа Кубка мира. Об этом ТАСС в пятницу рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Этап Кубка мира в канадском Квебеке был отменен из-за распространения коронавируса. Этап был запланирован на 14-15 марта. В четверг были отменены этапы в канадском Кэнморе (был запланирован на 20-21 марта) и американском Миннеаполисе (17 марта).

"Все сейчас находятся в не очень приятной ситуации, не только спортсмены и артисты, но и обычные люди. Мы все люди и не хотим болеть, - отметила Вяльбе. - Но это обидно - мы прилетели в Канаду, тренировались, жили тут какое-то время. Потом один город отменили, второй, вчера объявили, что в Квебеке будут соревнования, потом ночью решили их отменить".

"Сначала поменяли билеты на понедельник, сейчас в суете меняем билеты на сегодня. Вот эта нервозность неприятна, но если говорить в целом о ситуации с коронавирусом, то надо думать о хорошем и не забывать о гигиене", - добавила собеседница агентства.

В состав сборной России на североамериканские этапы вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Наталья Непряева. Спортсмены вернутся в Россию в субботу.

"Сегодня они вылетают из Канады, завтра прибудут в Россию. Карантина не будет, мы летим через Амстердам (который не входит в зону стран с обязательным последующим карантином - прим. ТАСС). Специально старались при замене билетов попасть на тот же самый Амстердам, чтобы не лететь ни через Париж, ни через Берлин", - пояснила Вяльбе.