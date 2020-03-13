{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Победитель Кубка мира Большунов пропустит часть гонок чемпионата России

Чемпионат России пройдет с 28 марта по 5 апреля в Тюмени
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Первый российский победитель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит часть гонок чемпионата России. Об этом ТАСС в пятницу сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Большунов в субботу вернется из Канады, где должны были пройти заключительные этапы Кубка мира. Он досрочно победил в общем зачете Кубка мира после того, как сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в заключительных этапах турнира. Чемпионат России пройдет с 28 марта по 5 апреля в Тюмени.

"У нас на чемпионате России обязаны выступать все. Освобожден только Александр Большунов, но и он не собирается пропускать его полностью. Пока не ясно, в каких гонках он побежит", - сказала Вяльбе.

Большунову 23 года, он стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. Ранее лишь двум отечественным спортсменам удавалось выиграть общий зачет - Александр Завьялов дважды становился обладателем Кубка мира (сезоны-1980/81, 1982/83), а в сезоне-1990/91 общий зачет выиграл Владимир Смирнов, который впоследствии принял решение выступать за Казахстан.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
Горячкина заняла второе место на этапе Гран-при FIDE в Лозанне
Первое место заняла грузинка Нана Дзагнидзе, которая опередила россиянку по дополнительным показателям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС