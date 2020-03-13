Кашшаи считает важным давать футбольным арбитрам шансы на исправление ошибок

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи отметил, что не будет отстранять арбитров за одну-две ошибки. Об этом он заявил журналистам.

Кашшаи возглавил департамент судейства 9 января.

"Если кто-то совершает ошибки, то это часть нашей жизни, - сказал Кашшаи. - Если кто-то сделал одну-две ошибки, то такое нельзя забывать, но нужно смотреть в будущее, самое важное - дать всем шанс. Но если на протяжении какого-то времени кто-то не исправится, будет совершать ошибки, то он будет заменен другим арбитром".

Кашшаи раскрыл подробности назначения арбитров на футбольные матчи. "Мы смотрим все эпизоды в последних восьми играх. У нас есть инспектор на стадионе, который пишет детальный отчет о том, что он увидел в работе судьи, с департаментом инспектирования у нас есть встречи, где мы это все обсуждаем. Мы анализируем, в какой форме находится судья, физической и психологической - эта та же работа, что и тренера, которые смотрят и ставят лучших в основной состав", - рассказал глава департамента судейства.

Кашшаи стал вторым иностранцем во главе департамента судейства, с 2011 по 2013 год арбитрами руководил итальянец Роберто Розетти.