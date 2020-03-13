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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе считает, что болезнь сказалась на результатах лыжницы Непряевой в Кубке мира

Россиянка заняла третье место в общем зачете, набрав 1356 баллов
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева могла показать более хороший результат в нынешнем сезоне, но ей помешала болезнь. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В пятницу из-за распространения коронавируса был отменен заключительный этап Кубка мира в канадском Квебеке, который запланирован на 14-15 марта, таким образом турнир был завершен досрочно. Непряева заняла третье место в общем зачете, набрав 1356 баллов. На первом месте - норвежка Тереза Йохауг (2508), второй стала ее соотечественница Хейди Венг (1697). В феврале Непряева была вынуждена сняться с многодневной гонки "Ски Тур" из-за простуды.

"Наталья осталась на том же уровне, что и была в прошлом году, но я уверена, что она способна на гораздо большее. Где-то есть небольшие проблемы, она сама о них знает. Но тут еще сказалась болезнь, которая не дала ей закрепиться на втором месте. Непряева стабильная спортсменка, надеюсь, что она будет более бережно относиться к себе", - отметила Вяльбе.

Ранее российский лыжник Александр Большунов досрочно победил в общем зачете Кубка мира после того, как сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в заключительных этапах турнира. Он стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира.

"Если говорить о сборной в целом, то команда готова. Замечательное выступление Александра Большунова в этом сезоне нас приободрило и дало силы на будущее", - считает Вяльбе.

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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