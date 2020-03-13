СМИ: бой российского боксера Бетербиева с Мэн Фаньлунем может быть перенесен

ТАСС, 13 марта. Бой чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артура Бетербиева и китайца Мэн Фаньлуня может быть перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает издание Le Journal de Quebec.

Поединок запланирован на 28 марта и должен был пройти в канадском Квебеке. В предстоящем поединке 35-летний россиянин должен был защищать только пояс IBF. В активе россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. 32-летний Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (10 нокаутом).

В Канаде первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 25 января. На данный момент вирус выявлен у 138 человек, один заразившийся умер. Большая часть инфицированных прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта, в ряде случаев заразились родственники вернувшихся, девять пациентов уже полностью вылечились. По данным Минздрава Канады, 79% заболевших - это люди старше 40 лет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ по состоянию на 12 марта было зарегистрировано 34 случая заражения.