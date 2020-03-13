Чернышенко: Россия допускает проведение соревнований в особом режиме из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Власти России допускают проведение соревнований в особом режиме из-за распространения коронавируса, министерству спорта даны поручения разработать соответствующие правила. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко после заседания координационного совета по подготовке и проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Петербурге.

"Мы как страна будем работать по определенным правилам, при которых при соблюдении карантина, с учетом отсутствия проникновения разных заболеваний вполне допускаем проведение разных соревнований в России в особом режиме", - сказал он.

Чернышенко отметил, что Минспорту даны поручения по подготовке документации на этот случай. "Граждане могут делать работу удаленно, что не могут делать спортсмены, особенно в таких играх, как футбол, - сказал он. - Поэтому Минспорту дано поручение разработать критерии по анализу всей инфраструктуры, которая позволит обеспечить спортсменам безопасную подготовку и продолжение тренировочных циклов. Рассмотреть логистику и инфраструктуру, где можно было бы защищено [проводить] не только тренировки, но и соревнования".

"Очевидно, они [соревнования] будут проходить, если обстановка не будет улучшаться, без зрителей, в этом нам будут помогать ваши коллеги, телевидение. Аудитория будет большая", - отметил вице-премьер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 г. в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией.

Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.