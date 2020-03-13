Бюро президиума ВФЛА обсудило проект плана по реализации требований World Athletics

ТАСС, 13 марта. Бюро президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотрело проект плана действий организации, необходимого для эффективной реализации требований, предъявленных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Заседание бюро состоялось в Москве в пятницу. В рамках заседания члены бюро обсудили решения совета World Athletics, касающиеся восстановления членства ВФЛА в международной организации.

Кроме того, на заседании обсуждался проект критериев, которые ВФЛА планирует применять к кандидатам в состав главного тренерского совета и других рабочих органов ВФЛА, а также к кандидатам в основной и резервный составы сборных России, в составы региональных сборных.

"Необходимость выработки и применения данных критериев продиктована желанием руководства ВФЛА обеспечить абсолютно прозрачный механизм, позволяющий придерживаться нулевой терпимости к допингу при формировании рабочих органов ВФЛА и сборных команд России по легкой атлетике, - говорится в сообщении. - И план действий, и критерии будут в самое ближайшее время доработаны и утверждены на заседании президиума ВФЛА".

В четверг совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $10 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. Половину суммы ВФЛА должна выплатить до 1 июля, а другая половина может быть не выплачена при отсутствии нарушений со стороны ВФЛА.