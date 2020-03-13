{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние неолимпийские виды спорта

Московское "Динамо" вышло в финал чемпионата России по хоккею с мячом

Второй финалист определится в решающем матче между хабаровским "СКА-Нефтяником" и архангельским "Водником" 14 марта

ТАСС, 13 марта. Московское "Динамо" обыграло в гостях красноярский "Енисей" со счетом 6:2 во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом.

В первом матче "Динамо" разгромило "Енисей" со счетом 9:1. Таким образом, московский клуб победил в серии до двух побед и стал первым финалистом чемпионата России.

Во втором полуфинале архангельский "Водник" и хабаровский "СКА-Нефтяник" обменялись гостевыми победами. "СКА-Нефтяник" выиграл со счетом 5:3 в Архангельске, "Водник" победил со счетом 7:5 в Хабаровске. Третий матч серии пройдет 14 марта в Хабаровске.

Финал чемпионата России по хоккею с мячом состоится 21 марта в Кемерово на стадионе "Химик".

Действующим чемпионом России является "СКА-Нефтяник", который побеждает на протяжении трех сезонов подряд. Самым титулованным клубом является "Водник", на счету которого девять чемпионских титулов.

Теги
Зимние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Бостонский марафон перенесен на 14 сентября из-за коронавируса
Это первый случай переноса Бостонского марафона за его 124-ю историю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС