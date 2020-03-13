Московское "Динамо" вышло в финал чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС, 13 марта. Московское "Динамо" обыграло в гостях красноярский "Енисей" со счетом 6:2 во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом.

В первом матче "Динамо" разгромило "Енисей" со счетом 9:1. Таким образом, московский клуб победил в серии до двух побед и стал первым финалистом чемпионата России.

Во втором полуфинале архангельский "Водник" и хабаровский "СКА-Нефтяник" обменялись гостевыми победами. "СКА-Нефтяник" выиграл со счетом 5:3 в Архангельске, "Водник" победил со счетом 7:5 в Хабаровске. Третий матч серии пройдет 14 марта в Хабаровске.

Финал чемпионата России по хоккею с мячом состоится 21 марта в Кемерово на стадионе "Химик".

Действующим чемпионом России является "СКА-Нефтяник", который побеждает на протяжении трех сезонов подряд. Самым титулованным клубом является "Водник", на счету которого девять чемпионских титулов.