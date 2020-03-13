Кашшаи: судьи верно удалили тренеров Семина и Семшова в 20-м туре РПЛ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Решения вынести удаления главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину и старшему тренеру "Арсенала" Игорю Семшова в 20-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги были приняты судьями верно. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи.

Семин был удален в матче с "Зенитом", Семшов - с "Сочи". "Еще до начала сезона было принято, что будет такой подход к игрокам и тем, кто находится в технической зоне. Наши судьи обучены, удаления Семина и Семшова были верными, таковы инструкции", - сказал Кашшаи.

В матче 21-го тура "Локомотив" - "Ахмат" арбитр удалил защитника железнодорожников Соломона Кверквелию за игру рукой в штрафной площади. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС позднее отменил красную карточку.

"Было большое обсуждение среди судей. Никаких вопросов по пенальти. Было ли это лишение очевидного гола или у вратаря были шансы парировать мяч? Рефери был уверен в том, что вратарь не смог бы спасти, поэтому показал прямую красную карточку, - сказал Кашшаи. - После решения экспертно-судейской комиссии было решено, что это желтая карточка - у вратаря была возможность спасти ворота".

Также, по словам Кашшаи, арбитр верно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России со "Спартаком" за игру рукой Игоря Дивеева. "Рука [Дивеева] была в естественном положении. Это не является нарушением, арбитр верно интерпретировал правила игры", - сказал Кашшаи.