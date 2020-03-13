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Отмена соревнований из-за коронавируса

Министерство спорта РФ создало оперативный штаб по ситуации с коронавирусом

Штаб будет осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти и с общероссийскими спортивными федерациями по данному вопросу
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 13 марта. Министерство спорта России создало оперативный штаб по ситуации с предотвращением распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что штаб создан с целью оперативного реагирования на ситуацию и будет осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также с общероссийскими спортивными федерациями по данному вопросу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в центре Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, два у граждан КНР, один у гражданина Италии.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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