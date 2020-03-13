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Отмена соревнований из-за коронавируса

Отборочный турнир на ОИ по тхэквондо в Москве перенесен на май из-за коронавируса

Проведение соревнований планировалось 16-18 апреля

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Европейский отборочный турнир по тхэквондо на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года, который запланирован в Москве, перенесен с апреля на май из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов.

Ранее европейский отборочный турнир по тхэквондо был перенесен из Милана в Москву из-за коронавируса. Изначально соревнования должны были пройти 17-19 апреля, после переноса в Россию их проведение планировалось 16-18 апреля.

"Турнир перенесен из-за коронавируса, ориентировочные даты проведения - середина мая", - сказал Иванов.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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