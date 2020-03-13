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Отмена соревнований из-за коронавируса

Гонки ЧЕ и финала КМ по спортивному ориентированию пройдут без зрителей в Ханты-Мансийске

Соревнования должны пройти 14 и 15 марта

ТАСС, 13 марта. Заключительные гонки чемпионата Европы и финала Кубка мира по спортивному ориентированию, которые должны состояться в Ханты-Мансийске 14 и 15 марта, пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса, сообщил в пятницу департамент физической культуры и спорта региона.

"В целях безопасности зрителей, спортсменов и организаторов международных соревнований с участием иностранных граждан, заключительные гонки чемпионата Европы и финала Кубка мира по спортивному ориентированию 14 и 15 марта состоятся с ограничением доступа для зрителей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В департаменте уточнили, что торжественная церемония закрытия соревнований и награждение победителей перенесены из концертно-театрального центра "Югра-Классик" в место проведения соревнований, центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. Мероприятие также пройдет без зрителей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, два у граждан КНР, один у гражданина Италии.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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