Горячкина заняла второе место на этапе Гран-при FIDE в Лозанне

ТАСС, 13 марта. Россиянка Александра Горячкина заняла второе место на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в швейцарской Лозанне.

В заключительном туре россиянка черными фигурами сыграла вничью с грузинкой Наной Дзагнидзе. Обе спортсменки в итоге набрали по семь очков, но Дзагнидзе оказалась выше по дополнительным показателям.

Остальные партии заключительного тура также завершились вничью. Француженка Мари Себаг белыми фигурами играла с Жансаей Абдумалик из Казахстана, украинка Анна Музычук - с россиянкой Алиной Кашлинской, украинка Мария Музычук - с Харикой Дронавалли из Индии, шведка Пиа Крамлинг - с болгаркой Антоанетой Стефановой, китаянка Цзюй Вэньцзюнь - с россиянкой Александрой Костенюк.

В итоговой турнирной таблице вслед за Дзагнидзе и Горячкиной расположились Абдумалик (6,5 очка), Анна Музычук, Кашлинская (по 6), Мария Музычук, Дронавалли, Стефанова (по 5,5), Цзюй Вэньцзюнь, Крамлинг (по 4,5), Себаг, Костенюк (по 4).

Последний этап серии запланирован на Сардинии 2-15 мая. Первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала представительница Индии Хампи Конеру, Костенюк выиграла этап в Монако. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.