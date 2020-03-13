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Отмена соревнований из-за коронавируса

Бостонский марафон перенесен на 14 сентября из-за коронавируса

Это первый случай переноса Бостонского марафона за его 124-летнюю историю
Победитель Бостонского марафона - 2019 Лоуренс Чероно EPA-EFE/CJ GUNTHER
Описание
Победитель Бостонского марафона - 2019 Лоуренс Чероно
© EPA-EFE/CJ GUNTHER

ТАСС, 13 марта. Бостонский марафон, запланированный на 20 апреля, перенесен на 14 сентября из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Бостонский марафон не состоится в запланированные даты впервые за 124-летнюю историю проведения. Бостонский марафон впервые прошел в 1897 году.

"По вопросам общественного здравоохранения и безопасности мы руководствуемся рекомендациями компетентных органов, - сказал исполнительный директор Бостонского марафона Том Грилк. - Мы понимаем нашу общую ответственность вместе с партнерами в обеспечении безопасности для всех спортсменов, волонтеров и зрителей. Наша цель состоит в укреплении здоровья посредством спорта. Вместе с нашими многочисленными партнерами мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать всех в сентябре на открытии 124-го Бостонского марафона".

В США количество случаев заражения новым коронавирусом, по данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, достигло 1459, умерли 39 человек. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

15 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.

В апреле 2015 года Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни. 26-летний Царнаев в настоящий момент содержится в тюрьме строгого режима Флоренс в штате Колорадо. Дата его казни до сих пор не была назначена ввиду того, что адвокаты заявляли о своем намерении обжаловать вердикт суда. 

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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