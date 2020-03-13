{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Спортсменам во Франции запрещено тренироваться группами более десяти человек

Также в стране закрыты все спортивные лагеря и отменены сборы

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Французские спортсмены с понедельника должны будут проводить тренировки группами не более 10 человек и соблюдать меры профилактики на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщила в пятницу министр спорта Франции Роксана Марасиняну.

"Мы рекомендуем ограничить [спортивную] активность до 10 человек максимум. Спортсмены вправе продолжить индивидуальные и групповые тренировки, однако численность групп не должна превышать обозначенный лимит", - заявила она.

Марасиняну подчеркнула, что многие федерации уже приняли решение отменить соревнования и тренировки, которые находятся в их юрисдикции. "Главная цель - минимизировать риск заражения", - заявила она, добавив, что из этих же соображений перенесены все состязания в коллективных видах спорта.

На фоне эпидемии коронавируса министр также приняла решение о закрытии всех спортивных лагерей и отмене сборов, в том числе на пасхальные каникулы в апреле, а также закрытии бассейнов и спортзалов в учебных заведениях на 15 дней. "Конечно, мы не будем мешать детям гонять мяч в парке во время этого периода", - добавила она.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Немка Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии
Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая седьмое место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС