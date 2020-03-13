Спортсменам во Франции запрещено тренироваться группами более десяти человек

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Французские спортсмены с понедельника должны будут проводить тренировки группами не более 10 человек и соблюдать меры профилактики на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщила в пятницу министр спорта Франции Роксана Марасиняну.

"Мы рекомендуем ограничить [спортивную] активность до 10 человек максимум. Спортсмены вправе продолжить индивидуальные и групповые тренировки, однако численность групп не должна превышать обозначенный лимит", - заявила она.

Марасиняну подчеркнула, что многие федерации уже приняли решение отменить соревнования и тренировки, которые находятся в их юрисдикции. "Главная цель - минимизировать риск заражения", - заявила она, добавив, что из этих же соображений перенесены все состязания в коллективных видах спорта.

На фоне эпидемии коронавируса министр также приняла решение о закрытии всех спортивных лагерей и отмене сборов, в том числе на пасхальные каникулы в апреле, а также закрытии бассейнов и спортзалов в учебных заведениях на 15 дней. "Конечно, мы не будем мешать детям гонять мяч в парке во время этого периода", - добавила она.