Немка Херрман выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

ТАСС, 13 марта. Немецкая биатлонистка Дениз Херрман победила в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Соревнования прошли без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Херрман преодолела 7,5 км за 20 минут 0,5 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второй стала еще одна спортсменка из Германии Франциска Пройс (отставание 20,1; 1 промах). Третье место заняла норвежка Тириль Экхофф (+32,3; 2). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла седьмое место (+47,9; 0).

Еще одна российская биатлонистка Ирина Старых заняла 24-е место (+1.25,1; 2), Светлана Миронова - 43-е (+1.52,1; 3), Екатерина Юрлова-Перхт - 46-е (+1.56,4; 3), Кристина Резцова - 64-е (+2.42,7; 4).

В спринтерском зачете Кубка мира победу одержала Херрман, которая набрала 314 очков. На втором месте расположилась итальянка Доротея Вирер (305), на третьем - Экхофф (283). Лучшей из российских биатлонисток стала Миронова, заняв 16-е место (142), Куклина - 25-я (113), Юрлова-Перхт - 32-я (92), Резцова - 64-я (22), Старых - 68-я (18), Тамара Воронина - 73-я (12), Анастасия Поршнева - 74-я (12).

В общем зачете лидирует Вирер (781), на втором месте находится Экхофф (755), на третьем - Херрман (720). Юрлова-Перхт занимает 18-е место (344), Куклина - 20-е (307), Миронова - 23-е (270), Старых - 45-е (113), Резцова - 56-е (66), Воронина - 65-е (44), Поршнева - 82-е (12). В зачете Кубка наций россиянки занимают пятое место (6128), первыми идут норвежки (7470), вторыми - немки (6759), третьими - француженки (6666).

Международный союз биатлонистов (IBU) в четверг объявил о проведении без зрителей всех гонок этапа в Финляндии (12-15 марта). В субботу пройдут мужская и женская гонки преследования. Заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене отменен из-за коронавируса.