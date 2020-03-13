Смешанные эстафеты отменены на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Смешанные эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, которые были запланированы на воскресенье, отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее было принято решение об отмене последнего этапа Кубка мира в Осло. Таким образом, сезон Кубка мира завершится в субботу двумя гонками преследования.

"Воскресные гонки отменены, такое решение было принято на собрании тренеров", - сообщили в IBU.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли.