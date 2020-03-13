Шишкарев: перенос квалификации к ОИ не должен помешать гандболисткам РФ добиться успеха

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу должна показать хороший результат на олимпийском отборе, несмотря на то, что турнир был перенесен с марта на июнь. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Олимпийский отборочный турнир среди женских команд должен был пройти в Венгрии с 20 по 22 марта, но из-за угрозы распространения коронавируса было принято решение перенести его на июнь.

"Мы приняли решение, что сборная России будет тренироваться в Новогорске еще неделю, сбор продлится до 19 марта. Встретимся с девушками 18 марта, пообщаемся, проведем открытую тренировку. После этого отпустим всех по клубам готовиться к плей-офф, а там будем следить за тем, как будет развиваться ситуация, что будет говорить международная федерация и ВОЗ", - отметил Шишкарев.

"Осознавая силу нашей команды, думаю, мы должны быть готовы всегда, хоть завтра. Но кто знает, как изменение сроков проведения турнира скажется на результатах, ведь это все накладывается и на другие соревнования - у нас впереди плей-офф чемпионата России, Кубок России, непонятно, когда пройдут матчи Лиги чемпионов. Факторов много, но, надеюсь, что длинная скамейка запасных позволяет нам рассчитывать на то, что когда бы не возобновились соревнования, мы будем к этому готовы и будем претендовать на хороший результат", - заключил собеседник агентства.

Российские гандболистки сыграют в отборочном турнире с командами Сербии, Казахстана и Венгрии. Помимо этого, будут проведены еще два турнира в Испании и Черногории. Лучшие две команды каждого из трех квартетов получат право принять участие в Олимпийских играх в Токио.