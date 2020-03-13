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Отмена соревнований из-за коронавируса

IIHF отменила матчи второго и третьего дивизионов ЧМ по хоккею из-за коронавируса

Матчи должны были пройти в апреле в Загребе, Рейкьявике, Люксембурге и Кейптауне

ТАСС, 13 марта. Турниры второго и третьего дивизионов чемпионата мира по хоккею отменены из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Матчи чемпионата мира второго дивизиона группы А должны были пройти в Загребе (Хорватия) 19-25 апреля, игры группы B - в Рейкьявике (Исландия) 19-25 апреля. В эти же даты в Кокелшёе (Люксембург) были запланированы матчи третьего дивизиона группы А. Встречи группы B должны были пройти Кейптауне (ЮАР) 20-23 апреля.

Совет Международной федерации хоккея 17 марта проведет конференцию, чтобы обсудить статус проведения чемпионата мира 2020 года в элитном дивизионе, который запланирован на 8-24 мая в Швейцарии.

С 28 февраля в Швейцарии действовал запрет на мероприятия с числом участников больше тысячи человек. По этой причине был отменен планировавшийся на 5-15 марта Женевский международный автосалон и ряд других крупных выставок и фестивалей. Отныне порог понижен до 100 человек в связи с продолжающимся распространением коронавируса, которым в стране заразились уже более 1100 человек, семь умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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