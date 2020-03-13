Чемпионат Колумбии по футболу временно приостановлен из-за коронавируса

БОГОТА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение приостановить проведение чемпионата страны по футболу для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщил Главный дивизион колумбийского футбола (DIMAYOR).

"В штаб-квартире Колумбийской федерации футбола состоялась встреча представителей [футбольных] клубов, чтобы обсудить будущее [национальных] соревнований. Было решено, что все соревнования, организованные DIMAYOR, временно приостановлены", - говорится в документе, который был опубликован на сайте организации.

Накануне правительство Колумбии приняло решение объявить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за угрозы распространения нового коронавируса, которое будет действовать до 30 мая. Первый случай заражения был зафиксирован в стране 6 марта, общее число заболевших на 13 марта - 13 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли, в РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.